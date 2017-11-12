В Екатеринбурге трое бульдогов напали на девочку с собакой

В Екатеринбурге женщина обратилась в полицию после нападения на ее собаку соседских бульдогов

11 ноября девочка вышла на прогулку с собакой породы бигль и на крыльце столкнулась с тремя бульдогами, которые кинулись на ее питомца. Со слов матери, которая обратилась после случившегося в полицию, собаки могли покусать и ее дочку.

Жительница Екатеринбурга рассказала, что ей а истерике позвонила ее маленькая дочь, она была очень напугана. Женщина долго не могла ее успокоить, а после того как узнала о случившемся, сразу позвонила в полицию.

На кадрах с камер видео наблюдения видно, как ребенок вышел, и бульдоги навалились сверху на бигля, а девочка все это время пыталась оттащить питомца. Как стало известно, девушка в красной куртке, которая еле как держала трех больших собак, оказалась дочерью 13-летней заводчицы.

Сама хозяйка бойцовских собак рассказала, что ее питомцы не собирались нападать. По ее словам, у бигля застряла лапка и из-за писка собаки бросились к нему. Если присмотреться, то застрявшую лапу охотничьей собаки хорошо видно.

Кристина, мать потерпевшей, сообщила, что у дочери появился страх собак и если он не пройдет, девочку повезут на прием к психологу. Заявление проходит проверку, по ее итогам будет принято решение, сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Видео: Youtube / Angelina Angelina