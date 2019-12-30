В Екатеринбурге многодетная женщина на "БМВ" сбила ребенка и пенсионера

В Екатеринбурге многодетная 37-летняя женщина сбила двух пешеходов, 9-летнюю девочку и 74-летнего мужчину.
ДТП произошло сегодня утром, 24 января, на улице Предельная Екатеринбурга. Женщина сбила на переходе ребенка и пенсионера. Девочка и мужчина с травмами госпитализированы в больницу. Автоледи призналась, что отвозила старшего ребенка в школу, а на обратном пути уснула от усталости за рулем и допустила ДТП.
На заднем сиденье у женщины был младший ребенок, он был в детской люльке и не пострадал.
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Фото: ГИБДД по Свердловской области
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