В Екатеринбурге многодетная женщина на "БМВ" сбила ребенка и пенсионера

Женщина призналась, что уснула за рулем. На заднем сиденье был младший ребенок.

В Екатеринбурге многодетная 37-летняя женщина сбила двух пешеходов, 9-летнюю девочку и 74-летнего мужчину.

ДТП произошло сегодня утром, 24 января, на улице Предельная Екатеринбурга. Женщина сбила на переходе ребенка и пенсионера. Девочка и мужчина с травмами госпитализированы в больницу. Автоледи призналась, что отвозила старшего ребенка в школу, а на обратном пути уснула от усталости за рулем и допустила ДТП.

На заднем сиденье у женщины был младший ребенок, он был в детской люльке и не пострадал.

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Фото: ГИБДД по Свердловской области