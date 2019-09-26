В Доме Журналиста встретились с Ульяной Лопаткиной

Прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России и самая неуловимая для прессы звезда мирового балета согласилась на открытый разговор о своей карьере и личной жизни. Встреча прошла в Доме Журналиста на Невском 70 в рамках проекта «Культурная столица» при поддержке Северо-Западного банка Сбербанка России.

"Главный русский лебедь", национальное достояние, "Божественная" - всю свою профессиональную карьеру Ульяна Лопаткина собирала эпитеты критиков и почитателей. В интервью с главой петербургского союза журналистов, балерина призналась, что эти оценки всегда считала "завышенными", еще со времен академии, в классе у легендарной Наталии Дудинской.

Ульяна Лопаткина, балерина, народная артистка России:

Я была очень высокая и слабая, и экзамен я в школе сдавала делала 32 фуэте, закончила чуть ли не во дворе. Я двигалась, двигалась, а Наталия Михайловна, стоя за роялем, наклонилась вправо и шепотом: "Уля, ну остановись уже".

"Лебединое озеро", "Баядерка", "Бахчисарайский фонтан" - Лопаткина танцевала все ведущие партии. С особой теплотой вспоминает такие редкие роли как "Жар-Птица" или "Анна Каренина", где раскрылся драматический талант балерины. Ульяна Лопаткина опровергла миф о том, что балерины не имеют семей – она решилась прервать выступления ради рождения ребенка. Правда после карьера Ульяны пала под угрозу – усугубилась давняя травма стопы. Тогда на помощь пришел Михаил Барышников. Он посоветовал Лопаткиной хирурга и разделил расходы на операцию в Нью-Йорке.

Ульяна Лопаткина, балерина, народная артистка России:

Когда я очнулась от наркоза в американской клинике, лежа на больничной койке, о ужас, в ногах на стуле элегантно с газетой сидела легенда русского балета. И следующий вопрос был такой: "Как вы себя чувствуете, Ульяна?" Вот так человек просто взял и помог.

Уже 2 года как Ульяна Лопаткина оставила сцену, в откровенном разговоре балерина призналась, что продолжает искать себя. Недавно она стала студенткой Университета по программе "Дизайн среды". А несмолкаемые овации и море цветов в завершении вечера лишний раз доказали, что зрители любят и будут любить Лопаткину во всех возможных амплуа.