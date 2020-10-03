В Петербурге в Доме Радио воссоздадут студию звукозаписи "Победа"

Для создания студии планируется привлечь спонсоров.

В Доме Радио на Итальянской улице воссоздадут студию звукозаписи "Победа" (первая студия Дома Радио, сейчас носит имя Дмитрия Шостаковича). Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал искусствовед, директор musicAeterna в РФ Дмитрий Озерков.

Дом Радио должен стать центром, подобным Институту исследования и координации акустики и музыки (IRCAM) в Париже. <…>Дом Радио – это место, где в 1942 году была записана Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Дмитрий Озерков, искусствовед, директор musicAeterna в РФ

Дмитрий Озерков отметил, что капитальный ремонт в помещении не планируется, их задача – адаптировать пространство "под нужды идеального звука, сделать его живым, каким оно всегда и было". Для создания студии планируется привлечь спонсоров.

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