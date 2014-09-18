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В День солидарности в борьбе с терроризмом в Петербурге возложили цветы к памятнику "Детям Беслана"
Сегодня, 18:31
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В День солидарности в борьбе с терроризмом в Петербурге возложили цветы к памятнику "Детям Беслана"

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Принять участие в акции прибыли представители североосетинской и других диаспор, петербургские школьники и студенты.

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, власти Петербурга возложили цветы к памятникам "Детям Беслана" и  "Воинам, погибшим на Кавказе". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Принять участие в акции прибыли представители североосетинской и других диаспор, петербургские школьники и студенты. В память о погибших около храма Успения Пресвятой Богородицы состоялось богослужение.

Петербургские активисты подарили музею школы № 1 Беслана керамическую фигурку ангела. Над ней работали учащиеся Российского колледжа традиционной культуры.

Ранее на Piter.tv: сегодня в Мариинском дворце проходит "Диктант Победы".

Фото: Pexels

Теги: день солидарности в борьбе с терроризмом, закс, памятник детям беслана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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