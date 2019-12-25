В День ВМФ Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасятся в цвета Андреевского флага

Световое шоу начнётся 25 июля в 22:25.

В ночь с 25 июля на 26 июля в 22:25 Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны окрасятся в цвета Андреевского флага. Инженерные конструкции переправы и чугунные фонари проспекта предстанут в белых и синих цветах. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Ленсвет" 23 июля.

Известно, что подсветку разделят на три световых участка. Центральный пролет моста будет синим, боковые пролеты – белым. Опоры наружного освещения на центральном участке Большого проспекта от улицы Ленина до Введенской улицы предстанут в синем цвете, на остальных – в белом.

Для подсветки Дворцового моста применяются свыше 600 светодиодных светильников, на Большом проспекте Петроградской стороны будут использованы 113 светильников.

Ранее мы писали, что во время парада ВМФ в Петербурге закроют четыре моста.

Фото: lensvet.spb.ru