В День Ленинградской Победы дороги у мемориалов будут чистить 150 машин

Команду дворников также усилили.

В День Ленинградской Победы, 27 января, на расчистку дорог у мемориалов и мест проведения торжественных мероприятий направят дополнительную технику. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, в такой памятный и торжественный день город должен быть чисто убран и празднично украшен. Порядка 150 снегоуборочных машин будут очищать дороги у Пискаревского кладбища, Триумфальной арки Победы в Красном Селе, у мемориалов "Ополченцы" и "Журавли". Усилят в этот день команду дворников, а также работу по вывозу снега и обработке дорог противогололедными материалами.

Отмечается, что к 27 января в порядок привели два братских воинских захоронений: "Рубеж" на проспекте Ветеранов и мемориал в Горелово. Также благоустроили 23 мемориала в садах и парках города.

Петербург в субботу накроет мокрый снег и дождь при плюсовой температуре.

Фото: Piter.TV