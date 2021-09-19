В Дагестане в ДТП погибли три человека

Собран материал для принятия процессуального решения.

В Дагестане в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел вечером 23 сентября на 326-м км ФАД Астрахань – Махачкала. По данным ведомства, 40-летний водитель автомобиля "КамАЗ" с полуприцепом, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada Priora.

Водитель легковушки и двое его пассажиров скончались на месте происшествия от полученных тяжких травм. Собран материал для принятия процессуального решения.

Видео: МВД по Республике Дагестан