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В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги

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Под стражей находятся пятеро членов ОПГ.

В Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги. Об этом рассказали представители пресс-службы ФСБ России. Известно, что силовики изъяли у злоумышленников 12 млн поддельных бумажных банкнот. Подозрение пало на пятерых местных жителей, входящих в межрегиональную преступную группировку. В их отношении возбуждены уголовные дела по  статье 186 УК РФ. Сейчас все фигуранты расследования находятся под стражей.

Купюры номиналом в 5 тысяч рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и распространялись на территории ряда субъектов РФ

ЦОС ФСБ РФ

Эксперты определили, что фальшивые деньги на 90-95%  повторяли оригинальную национальную валюту. Оперативники провели обыски в местах жительства членов ОПГ в таких населенных пунктах как Махачкала, Каспийск, село Акуша Акушинского района, село Куппа и село Хаджалмахи Левашинского района. В рамках мероприятий силовики нашли четыре клише, пресс-станок, десять цветных картриджей к принтеру.

Сотрудница поликлиники взяла кредит и перевела мошенникам 9 миллионов рублей.

Фото и видео: РИА Новости
 

Теги: дагестан, опг, подпольная типография, фальшивые денги, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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