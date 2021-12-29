Сотрудница поликлиники взяла кредит и перевела мошенникам 9 миллионов рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудника поликлиники взяла кредит и перевела мошенникам более 9 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 56-летняя начальница планового отдела петербургской поликлиники. В период с 13 по 16 января ей поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств, он убедил женщину взять кредит и через банкомат отправить на неизвестный счет 9 132 400 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая петербурженка отдала лжеполицейскому 150 тысяч рублей, чтобы спасти знакомую.

Фото: Piter.tv