Пожилая петербурженка отдала лжеполицейскому 150 тысяч рублей, чтобы спасти знакомую

Мошенник сообщил пенсионерке, что ее знакомая попала в ДТП.

Вечером 17 января в полицию Петербурга обратилась пожилая женщина 1939 года рождения и рассказала о факте мошенничества. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам петербурженки, около 13 часов того же дня ей на городской телефон позвонил неизвестный. Преставившись сотрудником полиции, он заявил, что знакомая пенсионерки попала в ДТП и теперь нужны деньги. Женщина передала мошеннику 150 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты следы пальцев рук. Видеонаблюдение просмотрено.

Приметы преступника: мужчина ростом около 160 см, был одет в куртку голубого цвета, на лице маска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что полицейские Петроградского района раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки.

Фото: Piter.TV