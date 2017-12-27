В Дагестане агрессивный водитель прокатил на капоте полицейского

В Махачкале сотрудник полиции подвергся неадекватному поведению водителя.

В Махачкале водитель "Волги" прокатил на капоте полицейского. Об этом рассказали очевидцы, которые были удивлены от увиденного. Выяснилось, что сотрудник ГИБДД попытался остановить водителя, но тот решил на зло прибавить газу.

На кадрах видеозаписи видно, что полицейский лежит на капоте автомобиля и снимает водителя на камеру телефона. При этом мужчина явно недоволен ситуацией. В результате агрессивному водителю все же пришлось остановится. Теперь ему необходимо не только оплатить штраф, но и ответить за свои действия.

Видео: YouTube - Денис Петлюченко