В Дачном близится к завершению реконструкция наружного освещения

Уточняется, что будут работать только современные энергосберегающие источники света.

В субботу, 26 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов совершал объезд объектов инженерно-энергетического комплекса. Одной из целей его визита в Кировский район стала проверка выполнения реконструкции наружного освещения в квартале Дачное.

Отмечается, что здесь уже проложено более 20 километров кабеля, установлено 444 опоры и более 600 экономичных светильников. Основные работы будут завершены до декабря.

Губернатор напомнил, что в микрорайоне проживают 10 тысяч жителей. По-новому будут освещены дворы, пешеходные дорожки, а также детские и спортплощадки – что является вопросом не только комфорта, но и безопасности.

Дополнительно Александр Беглов поручил обеспечить подсветку памятника Народному ополчению Ленинграда на Дачном проспекте.

Фото: Пул 78 / Telegram