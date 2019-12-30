В ДТП в Тюменской области погибли трое детей

По факту происшествия проводится проверка.

В субботу, 4 января, в Тюменской области при столкновении легкового и грузового автомобилей погибла семья из пяти человек. Об этом сообщили в пресс-служба ГИБДД.

Авария случилась 17.55 на 104 км ФАД Р-254 "Курган-Тюмень". В условиях снегопада у тягоча DAF отказали тормоза, он выехал на встречку и врезался в легковушку "Лада Х-Рей". В легковой машине находились двое взрослых и трое детей 2008 г.р., 2007 г.р. и 2016 г.р. Все пятеро человек получили травмы несовместимые с жизнью.

По факту происшествия проводится проверка.