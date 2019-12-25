В ДТП на трассе "Анташи – Ропша – Красное Село" погиб пассажир мопеда

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 12 сентября, в 20:20 на 20-м км автодороги "Анташи – Ропша – Красное Село", вне населенного пункта, произошло столкновение автомобиля Renault Loganс мопедом Jialing.

43-летний водитель Renault, двигаясь от деревни Глядино в сторону Ропши, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в мопед, который ехал с выключенными фарами.

Ни водитель иномарки, ни 49-летний пьяный водитель мопеда не пострадали. Как выяснили полицейские, водительское удостоверение на мопед у водителя отсутствовало. Пассажир мопеда, 45-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы продолжают расследовать обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.