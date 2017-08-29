Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 10:30
0
Asyaromanenkova
32
Код вставки плеера

Из-за остановки машины на КАД произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

0
 
 

Вечером в понедельник на КАД произошла массовая авария: автомобиль врезался в остановившийся ВАЗ, а тот откинуло на две иномарки. Пострадало три человека.

Массовая авария с участием четырех машин произошла на кольцевой автодороге в поденельник, 28 августа. Около половины десятого на 111-ом километре 52-летний водитель автомобиля ford врезался в ВАЗ, который остановился на дороге. Почему 27-летний водитель отечественного авто решил остановиться – пока не известно. Его машину откинуло, в результатечего он врезался в Aydi и еще один Ford.

В результате аврии пострадали пассажиры отечественной машины. В состоянии средней тяжести в больницу отправили парней 26, 22 и 20 лет.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД, в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Состояние пострадавших на данный момент не известно.

Теги: авария спб , ваз , кад , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5