Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии, авиации и ракетных войск на СВО.

Российские Вооруженные силы уничтожили на территории Донецкой народной республики три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом журналистов уведомил в ходе выступления на регулярном брифинге от 15 марта официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за последние сутки проведения российской специальной военной операции силами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражение нанесено 101 боевому подразделению противника, размещенному на огневыхмпозициях, а также живой силе и технике в 197 районах.

В районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены три РЛС ЗРК противника С-300. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье.

Фото и видео: Минобороны России