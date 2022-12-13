В ДНР уничтожили три РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300

Российские Вооруженные силы уничтожили на территории Донецкой народной республики три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом журналистов уведомил в ходе выступления на регулярном брифинге от 15 марта официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за последние сутки проведения российской специальной военной операции силами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражение нанесено 101 боевому подразделению противника, размещенному на огневыхмпозициях, а также живой силе и технике в 197 районах.
В районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены три РЛС ЗРК противника С-300.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье.
Фото и видео: Минобороны России
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