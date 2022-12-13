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Российские силы сбили украинский Ми-8 в Запорожье

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России на СВО.

Российский истребитель от Воздущно-космических сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбил в воздушном пространстве Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что дополнительно поражены 15 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО)  "Ураган" и "Ольха", HIMARS американского производства.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская группировка "Восток" уничтожила за сутки 75 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, запорожская область, запорожье, ми-8, минобороныэигорь конашенков, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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