Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России на СВО.

Российский истребитель от Воздущно-космических сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбил в воздушном пространстве Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что дополнительно поражены 15 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Ольха", HIMARS американского производства.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская группировка "Восток" уничтожила за сутки 75 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России