Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за день.

Группировка войск Вооруженных сил России "Восток" за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украине нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях. Ликвидировано до 75 человек из личного состава ВСУ. Об этом журналистам в рамках выступления на регулярном брифинге от 15 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Дополнительно ликвидировано восемь единиц техники, включая три бронированных машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация". Поражение нанесено разведывательно-дивесрионной группе, которая располагалась вблизи такого населенного пункта как Новоданиловка в Запорожской области.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Украинские военные потеряли до 160 солдат на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России