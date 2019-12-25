Их доставили в больницу для осмотра и оказания помощи.

В Чувашии в ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел утром 11 декабря на 603-м километре трассы М-7 "Волга" в Моргаушском округе. По данным ведомства, автобус "Ютонг", следовавший по маршруту из Москвы в Казань, совершил наезд на самосвал "Ман". Отмечается, что грузовик остановился из-за мелкого ДТП за несколько минут до столкновения.

На момент аварии в автобусе находились шесть пассажиров. В результате столкновения четверо из них и подменный водитель получили травмы. Их доставили в больницу для осмотра и оказания помощи. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Бурятии на трассе столкнулись четыре фуры.

Фото: МВД по Чувашской Республике