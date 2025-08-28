Задержанный признался в краже чужого имущества.

В Черкесске задержали домушника за кражу редких аксессуаров и картин на миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 50-летний местный житель обратился в полицию. По словам потерпевшего, неизвестные проникли в его дом через разбитое окно и похитили редкие аксессуары. Он уточнил, что из дома вынесли настольные часы, шахматы ручной работы, шесть картин, армиллярную сферу и декоративные фигуры.

Правоохранители вышли на ранее судимого 38-летнего жителя аулы Псыж. Его задержали и доставили в отделение полиции. Задержанный признался в краже чужого имущества. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД по Карачаево-Черкесской республике