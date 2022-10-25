В Челябинской области задержали бывшего замгубернатора Уфимцева

Александр Уфимцев находился в международном розыске с 2018 года.

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Александр Уфимцев задержан в аэропорту по уголовному делу о мошенничестве. Известно, что спустя семь лет мужчина вернулся в Россию. Следственный комитет обвиняет подозреваемого в незаконном приобретении лесного участка в охранной зоне памятника природы и постройки там (вместо детского оздоровительного лагеря) коттеджей для отдыха с последующей продажей.

Возобновлено производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). пресс-служба СК РФ

В надзорном ведомстве объяснили, что в период с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое его соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды. Злоумышленники организовали заключение договора бессрочного пользования между Главным управлением лесами Чв российском регионе и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. Однако аферисты решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты расследования успешно возвели на территории коттеджные постройки, затем оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, после чего продали объекты.

В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства. пресс-служба СК РФ

Уголовное дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в судебную инстанцию, а экс-замгубернатора скрылся от полиции. В 2018 году его объявили в международный розыск. При попытке пересечь границу фигурант расследования задержан в аэропорту. Сейчас мужчина помещен в изолятор временного задержания. В России после вынесения обвинительного вердикта ему грозит до десяти лет лишения свободы.

