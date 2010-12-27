В Челябинской области пенсионерки изготавливали поддельный алкоголь в промышленных масштабах

К моменту, когда пенсионерок накрыла полиция, они изготовили алкоголя на 25 миллионов.

В Челябинске под суд пойдут 3 пенсионерки, которые тайно запустили бывший ликеро-водочный завод.

В Верхнеуральске Челябинской области женщины пенсионного возраста самовольно запустили законсервированный местный ликеро-водочный завод. Наняв, местных жителей, они запустили производство немаркированного алкоголя.

С ноября 2017 года по март 2018 года подпольный завод изготовил более 40 тысяч бутылок водки стоимостью свыше 7,1 миллионов рублей. Производство еще 90 000 бутылок алкоголя на сумму свыше 18 миллионов рублей остановила полиция. Завод закрыли, предприимчивых пенсионерок арестовали.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Пенсионерок будут судить по статьям за производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака.

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