В Челябинской области мать нечаянно насмерть заморозила 3х месячного малыша

В поселок Челябинской области приехала из Магнитогорска мать с двумя маленькими детьми, и через два дня 3х месячная малышка умерла от переохлаждения.

В одном из поселков Нагайбакского района Челябинской области произошло страшное происшествие. Утром 18 октября мать обнаружила 3х месячную дочку в коляске без признаков жизни и сообщила в медучреждение.

Следственным комитетом назначена доследственная проверка по факту смерти младенца. В ходе проверки было установлено, что в этот дом 16 октября 2016 стала проживать женщина с двумя маленькими детьми 2017 и 2015 годов рождения, приехавшая сюда из Магнитогорска. Утром 18 октября женщина проснулась и обнаружила бездыханную дочку.

После проведения судебно - медицинской экспертизы смерть младенца наступила в результате переохлаждения. Со слов женщины в доме было холодно, но она не отапливала помещение должным образом.

Учитывая наличие в действиях женщины признаков неосторожного причинения смерти девочке, а также в целях полного и всестороннего расследования обстоятельств ее гибели, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

СУ СК РФ по Челябинской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV