В Челябинске во время пожара на металлургическом комбинате заживо сгорели два человека

Появились подробности ночного пожара на металлургическом комбинате, где погибла 42-летняя крановщица и ее 30-летний стажер.

Сегодня, 13 февраля, на ЧМК произошло ЧП, в котором погибли двое рабочих.

ЧП произошло в цехе непрерывного разлива. Во время разлива металла произошел взрыв, после которого загорелась кабина мостового крана, в котором находилась 42-летняя крановщица и ее 30-летний стажер. Шансов на спасение у них не было. В 8 часов 20 минут открытое горение было ликвидировано.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели рабочих во время пожара. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.