В Челябинске местный житель нашел новорожденную девочку в мусорном баке

Ребенка передали медикам. Полиция Челябинска разыскивает мать новорожденной.

Сегодня утром, 20 июля, в Металлургическом районе города Челябинска молодой человек вышел в 8 утра выносить мусор и обнаружил в мусорном контейнере новорожденную девочку.

Ребенок жив. Парень вызвал скорую помощь и передал младенца медикам. Девочка находится под присмотром медиков, угрозы ее жизни нет.

Полиция разыскивает родителей девочки. По данному факту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и личности матери. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление", - говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV