В Челябинском Южно-Уральском университете эвакуировали студентов из-за пожара

В социальных сетях появилось фото и видео с места происшествия.

Сегодня утром, 29 марта, во время занятий студентов и преподавателей ЮУрГУ в срочном порядке эвакуировали из-за пожара.

Сильное задымление наблюдалось в восточном крыле здания. Очевидцы сообщают, что сначала подумали, что это учебная тревога. Затем почувствовали сильный запах дыма и поспешили на улицу. По их словам, запах дыма был достаточно сильный и едкий.

Приехавшие на место происшествия пожарные обследовали здание. По их словам пожара не было, а было незначительное задымление из-за сломавшегося вентилятора на цокольном этаже здания. Произошло короткое замыкание в электродвигателе вентиляции. Из здания было эвакуировано около 150 человек. На данный момент задымление ликвидировано, студенты вернулись к учебному процессу.

Фото и видео: Instagram