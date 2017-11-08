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В Чечне разбился военный вертолет, есть погибшие
Сегодня, 14:01
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Shdaria
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В Чечне разбился военный вертолет, есть погибшие

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В Чечне рухнул вертолет с пограничниками, большая часть из них погибли.

Сегодня, 7 марта в Чечне вертолет погранслужбы потерпел крушение. В вертолете Ми-8, который пренадлежал спецслужбе, погибли как минимум пять человек. Известно, что на борту находились девять военнослужащих. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, вертолет рухнул в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. В настоящее время выясняются причины и все обстоятельства трагедии. Также на месте катастрофы ожидаются спасатели, позже станет известно точное кличество погибших. 

Напомним, днем ранее мы сообщали о трагедии в Сирии: погибли 32 человека при крушении российского транспортного самолета Ан-26.




 

Теги: в чечне рухнул самолет ми-8 , вертолет ми-8 , чечня вертолет
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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