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В Центральном районе появился новый стрит-арт Леши Бурстона
Сегодня, 11:04
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nadezhda_sib

В Центральном районе появился новый стрит-арт Леши Бурстона

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Сатирическое изображение "Пушистый кандидат" появилось 28-го июня.

В Центральном районе Петербурга появился новый стрит-арт Леши Бурстона. Граффити назвали "Пушистый кандидат". Об этом Piter.TV сообщил художник. 

На нем изображен рыжий кот с короной в руках на фоне российского флага. В преддверии выборов в муниципальные депутаты и губернаторы Петербурга художник решил таким образом показать, какими он видит плакаты с  изображением кандидатов. По словам Леши Бурстона, посыл на них всегда один: "Люби, корми и никогда не бросай!". 

Также сегодня, 28-го июня, на Парнасе появился новый объект от Loketski. 

Фото: предоставлено художником

Теги: леша бурстон, пушистый кандидат, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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