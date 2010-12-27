В Центральном районе появился новый стрит-арт Леши Бурстона

Сатирическое изображение "Пушистый кандидат" появилось 28-го июня.

В Центральном районе Петербурга появился новый стрит-арт Леши Бурстона. Граффити назвали "Пушистый кандидат". Об этом Piter.TV сообщил художник.

На нем изображен рыжий кот с короной в руках на фоне российского флага. В преддверии выборов в муниципальные депутаты и губернаторы Петербурга художник решил таким образом показать, какими он видит плакаты с изображением кандидатов. По словам Леши Бурстона, посыл на них всегда один: "Люби, корми и никогда не бросай!".

Также сегодня, 28-го июня, на Парнасе появился новый объект от Loketski.

Фото: предоставлено художником