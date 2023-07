В "Царское Село" вернулись две картины Карла Фридриха Шульца середины XIX века

Также в "Царское Село" вернулся фотоальбом "The Russian Campaign. March to August 1915", который принадлежал цесаревичу Алексею.

В музей-заповедник "Царское Село" вернулись две картины Карла Фридриха Шульца середины XIX века из коллекции Александра II, считавшиеся утраченными во время Великой Отечественной войны, и фотоальбом "The Russian Campaign. March to August 1915", который принадлежал цесаревичу Алексею и хранился в Александровском дворце. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Царское Село". Все три раритета приобрел на зарубежных аукционах и передал в дар музею меценат и многолетний друг музея Михаил Карисалов. Сегодня к экспонатам добавился еще один дар мецената – тарелка из знаменитого Рафаэлевского сервиза, созданного в 1903 году специально для царскосельской императорской резиденции. Обе картины – "Сапёры Лейб-Гвардии сапёрного батальона, роющие земляные укрепления"" и "Разъезд Кавалергардского Ее Величества полка, остановившийся близ лагеря" – написаны Шульцем во время его работы в России, куда он приехал по приглашению Николая I. До Великой Отечественной войны картины находились в Екатерининском дворце, после – вошли в "Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны". Ранее в Царском Селе воссоздали оттоманку Николая II. Над этим предметом мебели работали специалисты Царскосельской янтарной мастерской. Как и у утраченной во время Великой Отечественной войны подлинной оттоманки, основу составил великолепный персидский ковер "фараган". Его выполнили современные иранские мастера, используя традиционные технологии. Фото: ГМЗ "Царское Село"