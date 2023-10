В Call of Duty: Modern Warfare III замечены достопримечательности Кавказа

Игра выйдет в свет 10 ноября.

В преддверии официального релиза компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 3 от компании Activision появились новые кадры одной из кампаний проекта, в которых пользователи увидели некоторые достопримечательности Кавказа. Полноценный релиз игры запланирован на 10 ноября 2023 года. Шутер будет доступен на персональном компьютере, консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами. Дополнительно разработчики опубликовали множество подробностей о PC-версии игры Call of Duty Modern Warfare 3. В блоге ведущий разработчик ПК Beenox отметил, что игроков ожидает более 500 вариантов кастомизации, графика 4K, поддержка сверхшироких мониторов и DLSS 3.

Напомним, что Modern Warfare 3 является прямым продолжением прошлогодней Modern Warfare 2. Разработкой технологического продукта занимается компания Sledgehammer совместно с Infinity Ward, а за зомби-режим отвечают сотрудники Treyarch.

Фото и видео: YouTube / Call of Duty