В ЦПКиО им. С. М. Кирова пройдет XIX выставка "Стекло и керамика в пейзаже"

В этом году экспозицию дополнят экспонатами из металла и текстиля.

С 10 по 12 июня пройдет XIX выставка "Стекло и керамика в пейзаже" на Елагином острове. Об этом рассказали в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова.

В 2023 году экспозицию дополнят экспонатами из металла и текстиля. Каждый арт-объект создается специально для выставки.

На Восточной поляне получится ознакомиться с произведениями из стекла и керамики, а у Павильона под флагом – работами из металла и текстиля.

Парк, его масштабы, видовые панорамы, смена освещения в течение суток – все это создает уникальные условия для творческого эксперимента. Работники парка

Отметим, что посетители смогут пообщаться с авторами представленных работ.

Фото: ЦПКиО им. С. М. Кирова