В ЦПКиО им. С. М. Кирова пройдет XIX выставка "Стекло и керамика в пейзаже"

С 10 по 12 июня пройдет XIX выставка "Стекло и керамика в пейзаже" на Елагином острове. Об этом рассказали в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова.
В 2023 году экспозицию дополнят экспонатами из металла и текстиля. Каждый арт-объект создается специально для выставки.
На Восточной поляне получится ознакомиться с произведениями из стекла и керамики, а у Павильона под флагом – работами из металла и текстиля.
Парк, его масштабы, видовые панорамы, смена освещения в течение суток – все это создает уникальные условия для творческого эксперимента.
Работники парка
Отметим, что посетители смогут пообщаться с авторами представленных работ.
Фото: ЦПКиО им. С. М. Кирова
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