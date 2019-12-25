В "Манеже" пройдёт ярмарка искусства "1703"

В период с 14 по 18 июня в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится вторая петербургская ярмарка искусства "1703". Об этом сообщила пресс-служба выставочного зала.
В мероприятии примут участие свыше 30-ти галерей. Кроме того, на площадке продолжится начатая весной годовая программа лектория "1703". Посетители смогут ознакомиться с материалам лекций, дискуссий и медиаций, в ходе которых будут представлены институции из Москвы, Нижнего Новгорода и Калуги.
Специальными проектами ярмарки станут "Город", представленный в корпоративной коллекции Газпромбанка, а также экспозиция "Ленинградская пейзажная школа" из собрания городской KGallery.
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Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703"
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