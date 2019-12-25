Шахматный клуб заработает в "Севкабель Порту"

Занятия будут проходить бесплатно 2 раза в месяц. Для их посещения необходимо пройти предварительную регистрацию.

В предстоящую среду, 14 июня, в общественном пространстве "Севкабель Порт" на Васильевском острове состоится открытие шахматного клуба. Об этом сообщила пресс-служба пространства.

Занятия будут проходить бесплатно 2 раза в месяц. Для их посещения необходимо пройти предварительную регистрацию. Первая встерча шахамтистов назначена на день открытия клуба. Она пройдёт в 19:00 в формате любительского турнира Blitz 3+2 (быстрая версия шахмат). Каждому игроку будет даваться всего 3 минуты на всю игру, а каждый ход должен занимать не более 2-х секунд. Игры будут сопровождаться композициями диджеев или музыкальных коллективов.

По мере развития клуба его участники будут участвовать в турнирах и соревнованиях. Кроме того, для опытных игроков будут проходить курсы и мастер-классы. Шахматные доски и фигуры будут предоставляться "Севкабелем".

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Фото: пресс-служба "Севкабель Порта"