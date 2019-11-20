В Центробанке объяснили, как удалось добиться данного результата.

В ЦБ заявили о достижении в России ценовой финансовой стабильности. Об этом заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин во время форума "Россия зовет".

Колоссальный прорыв для достижения стабилизации за счет введения бюджетного правила напомнил чиновник

Он добавил, что к сезонному таргетированию еще пять лет назад все относились со скепсисом.

Оно тоже принесло свои плоды, соответственно прокомментировал спикер

Эксперт считает, что финансовой стабильности удалось достичь совместной работой "денежных властей". В свою очередь стабильность создает здоровый климат и условия для ускоренного роста экономики. По мнению Тулина, когда в стране есть ценовая стабильность, то улучшается и самочувствие населения, и его здоровье. Люди меньше боятся роста цен на продукты и недостаточного роста зарплат.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительство не видит рисков роста безработицы в РФ из-за цифровизации.

Видео: YouTube/Наука 2.0