В ЦБ заявили, что дополнительные выплаты пенсионерам не повлияют на денежную политику России

В Центробанке заявили, что дополнительные выплаты пенсионерам и военнослужащим не повлияют на денежную политику Банка России. Об этом пишет "РИА Новости".
Отмечается, что деньги будут на эти цели выделено из дополнительных ненефтегазовых доходов, которые уже были учтены в июльском прогнозе регулятора. Однако не исключает Центробанк перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами.
Ранее мы писали, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим будет выделено порядка 500 млрд рублей.
Фото: pixabay
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