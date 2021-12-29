Вице-президент "Опоры России" Сигал рассказал, когда ЦБ может вывести из обращения мелкие купюры

Эксперт считает, что было бы логично убрать купюры в 50 и 100 рублей.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что купюры мелкого обращения в России могут вывести из обращения. Об этом пишет агентство "Прайм".

Сигал считает, что в данный момент вряд ли ЦБ выведет из обращения мелкие купюры. По его словам, отказ от банкнот связан с их износом и неактивным использованием из-за роста цен или массового перехода на безналичную форму оплаты.

Сигал отметил, что было бы логично убрать купюры номиналом в 50 и 100 рублей. Он сказал, что это позволит сократить затраты на печать денег. При этом эксперт отметил, что Центробанк от этих банкнот не откажется, так как россияне в ответ на такое решение могут испытать тревогу.

Во-вторых, с постепенным распространениям безналичных платежей потребность в небольших купюрах со временем снизится самостоятельно, и тогда Центробанк России сможет безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота. Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России"

Ранее эксперт заявила, что при оптимистичном сценарии молоко в России подорожает в пределах инфляции.

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