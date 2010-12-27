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В Буграх школьница выпала из окна 13 этажа после запрета сидеть в интернете
Сегодня, 12:35
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nastya960
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В Буграх школьница выпала из окна 13 этажа после запрета сидеть в интернете

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Мать запретила девочке допоздна сидеть в интернете. На этой почве в семье периодически происходили конфликты. 

Ночью под окнами дома во Всеволожском районе нашли тело 15-летней школьницы. Об этом сообщает региональный Следком.

Девятиклассницу нашли в начале четвертого часа ночи под окнами многоэтажки на Полевой улице в поселке Бугры. Позже выяснилось, что она выпала из окна на 13 этаже. Девочку воспитывала мама, семья считается благополучной и в поле зрения полиции они не попадали.

По предварительным данным, накунуне произошедшего мать запретила девочке допоздна сидеть в интернете. На этой почве в семье периодически происходили конфликты. 

Следственный комитет Ленобласти ведёт проверку. Обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются.

Ранее в ДТП на Дунайском два ребенка пострадали в аварии с неизвестным водителем.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: бугры , окно , школьница
Категории: Лента новостей Новости СПб

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