В Буграх школьница выпала из окна 13 этажа после запрета сидеть в интернете

Мать запретила девочке допоздна сидеть в интернете. На этой почве в семье периодически происходили конфликты.

Ночью под окнами дома во Всеволожском районе нашли тело 15-летней школьницы. Об этом сообщает региональный Следком.

Девятиклассницу нашли в начале четвертого часа ночи под окнами многоэтажки на Полевой улице в поселке Бугры. Позже выяснилось, что она выпала из окна на 13 этаже. Девочку воспитывала мама, семья считается благополучной и в поле зрения полиции они не попадали.

По предварительным данным, накунуне произошедшего мать запретила девочке допоздна сидеть в интернете. На этой почве в семье периодически происходили конфликты.

Следственный комитет Ленобласти ведёт проверку. Обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются.

Ранее в ДТП на Дунайском два ребенка пострадали в аварии с неизвестным водителем.

Фото: Piter.TV