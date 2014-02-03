В Брянской области семейная пара предпринимателей уличена в хищении из бюджета свыше 14 млн рублей

В полиции раскрыли преступную схему по госконтрактам в регионе.

На территории Брянской области семейная пара предпринимателей уличена российскими правоохранительные органы в хищении из бюджета свыше 14 миллионов рублей. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудник пресс-службы МВД по региону. Известно, что руководители двух местных ферм подали самостоятельные заявки на получение государственной субсидии, направленной на развитие сельского хозяйства. После зачисления денежных средств, бизнесмены заключили фиктивные договоры со знакомыми контрагентами на поставку крупного рогатого скота, специализированной техники и оборудования.

Отчитавшись в уполномоченное государственное учреждение якобы о законном использовании грантов, супруги израсходовали предоставленные им бюджетные денежные средства не на целевые нужды, а по своему усмотрению. пресс-служба МВД РФ

Противоправная деятельность позже была пресечена сотрудниками полиции совместно с силами ФСБ РФ. Во время обысков по местам жительства семейной пары оперативники изъяли мобильные устройства, документацию, денежные средства размере 8,4 миллиона рублей. В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Мужчина отправлен под стражу, а его жена находится под запретом определенного вида действий.

В Оренбургской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

Фото и видео: МВД Медиа