Мужчина выступил с требованием отказаться от локдауна на территории страны.

В Британии активист залез на Биг-Бен из-за новых ограничений по COVID-19. Об этом сообщили представители местной полиции из Вестминстера. По данным правоохранительных органов, мужчина забрался по строительным лесам на башню Елизаветы, на которой расположен колокол.

Около 07:50 мужчина взобрался на леса, окружающие башню Елизаветы. Сотрудники полиции находятся на месте инцидента сообщение местной полиции

На данный момент известно, что на вид активисту было около 60 лет. Он разместил на строительных лесах два плаката с призывами. В одном говорилось о том, что в стране не может быть введен новый локдаун, если правительство откажется дополнительно выделять средства в размере двух миллиардов стерлингов. В обратном случае мужчина пообещал восстание населения в северных регионах государства. На втором плакате были слова поддержки активистам из движения BLM: "Черные и все жизни имеют значения".

В настоящее время активист задержан по подозрению в незаконном проникновении.

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Видео: Twitter / The Independent