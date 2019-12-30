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В Ботаническом саду петербуржцам предлагают взглянуть на орхидеи через микроскоп
Сегодня, 13:47
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arteliseev

В Ботаническом саду петербуржцам предлагают взглянуть на орхидеи через микроскоп

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В Ботаническом саду открылась выставка "Растительный микромир".

В фондовой оранжерее Главного ботанического сада имени Цицина открылась выставка, посетителям которой предлагают взглянуть на орхидеи через увеличительное стекло. Благодаря этому жители и гости Петербурга смогут разглядеть крошечные цветки миниатюрных орхидей и гидрофобные волоски растений, а также посмотреть на самый маленький цветок – вольфию бескорневую, размер которой составляет менее 1 мм. 

По словам представителя Ботанического сада, помимо представленных мелкоцветковых орхидей, как Шенорхис, Спеклиния, Лепантес, Липарис, на выставке будет совершенно новая для науки вьетнамская орхидея Октарена, размер цветка которой всего 1-1,3 мм, а само растение не более 3 см. 

Выставка будет работать до 14 февраля с 10:00 до 17:00. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге из-за тепла распустились весенние цветы.

Фото: pxhere.com.

Теги: ботанический сад, выставка, орхидея
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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