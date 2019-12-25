В Большом порту Петербурга провели учения по ликвидации нефтеразлива

По легенде нефть разлилась по воде на 11 400 кубометров.

В минувший понедельник, 7 декабря, в Большом порту Петербурга состоялись тренировочные учения по ликвидации условного разлива нефтепродуктов с танкера. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, в учениях участвовали ГУП "Экострой", ГУП "ПИЛАРН", ООО "Эко-Экспресс-сервис" и АО "Петербургский нефтяной терминал".

Задачей участников была отработка подготовки, организации и взаимодействия всех сил и средств для локализации и ликвидации последствий ЧС на акватории, согласно легенде величина разлива оценивалась в 11 400 кубометров. За ходом тренировочных аварийных мероприятий наблюдал оперативный штаб.

Специалисты очистили бетонную береговую линию у причала от нефтесодержащих веществ, с воды собрали нефтепродукты с помощью скиммеров, запускаемых с ледокола "Невская застава и судна "Редут", и бонопостановщиков. В учениях задействовали четыре нефтесборщика, 50 специалистов, боновые заграждения и 10 единиц спецтехники. Работы завершились успешно, слаженность коллектива профессионалов признали соответствующей нормативам.

Ранее мы рассказывали, что приморскую свалку планируют начать ликвидировать в 2023 году.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию