Неизвестный вынес из "Пятерочки" в Бокситогорске 17 палок колбасы и бутылку виски

Ущерб составил 5,8 тысяч рублей.

В воскресенье, 20 января, в полицию Бокситогорска обратилась женщина, которая работает директором в "Пятерочке" на улице Павлова, и заявила об ограблении магазина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительница рассказала, что в магазин вошел молодой человек в синей куртке и стащил 17 палок колбасы и бутылку виски. Ущерб составил 5,8 тысяч рублей.

В магазине есть камеры внутреннего видеонаблюдения. Записи передали стражам порядка. В настоящий момент они расследуют преступление и ищут грабителя.

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