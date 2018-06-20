В Гатчине поймали непутевого грабителя продуктовых магазинах

Мужчине удалось совершить лишь два ограбления, после чего его поймали полицейские.

В городе Гатчина Ленобласти полицейские задержали вора, ограбившего два продуктовых магазина. В соцсетях злоумышленника уже успели окрестить "горе-грабиелем". Об этом этом сообщает сетевое издание "Невские новости".

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Гатчины по подозрению в совершении двух разбойных нападений на магазины. Накануне в помещение круглосуточного продуктового на Рощинской улице ворвался мужчина в маске, принялся угрожать продавцу ножом и потребовал деньги. Получив 1500 рублей, злоумышленник скрылся.

Осознав, что награбленное чересчур ничтожно, злоумышленник решил второй раз "пойти на дело", на сей раз под прицел грабителя попал продуктовый магазин в Красноармейском переулке. Однако грабителю не удалось внушить страх продавцу - тот просто не отдал деньги злоумышленнику. Мужчина вынужден был покинуть магазин без добычи. В настоящее время его задержали сотрудники полиции.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"