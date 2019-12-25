В Бокситогорске мошенники втридорога продали 91-летней женщине фильтр

Наивная пенсионерка заплатила за товар 30 тысяч рублей.

Днем 18 марта в полицию Ленобласти обратилась 42-летняя жительница Бокситогорска. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказала правоохранителям о своей бабушке, ставшей жертвой мошенников.

Со слов женщины, 17 марта в квартиру к 91-летней пенсионерке на Садовой улице постучались трое неизвестных, мужчина и две женщины. Незнакомцы уговорили старушку установить ей систему для фильтрации воды "Новая вода Эксперт М300" и попросили за это 30 тысяч рублей. В обиходе такой фильтр стоит всего 4-6 тысяч рублей.

Примет неизвестных пенсионерка не запомнила. Возбуждено уголовное дело.

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