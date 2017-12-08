В Благовещенске на виадуке произошло смертельное ДТП

В сети появилось фото с места трагедии и видео момента самой аварии.

Сегодня утром, 8 декабря, в Благовещенске произошла смертельная авария с двумя легковыми иномарками на виадуке по Магистральной.

На опубликованных кадрах видео с моментом аварии видно, что автомобиль "Тойота Марк" движется по дороге на большой скорости. В один из моментов автомобиль заносит, авто ударяется в ограждение на своей полосе, затем он вылетает на полосу встречного движения, где с силой врезается в ограждение и ему в бок влетает "Хонда Цивик", которая ехала в попутном направлении.

В результате столкновения водитель "Тойоты" погиб на месте аварии, а водитель и пассажир из "Хонды" были доставлены в больницу с серьезными травмами. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: Instagram/mreporter_blg; dtpgram_blg

Фото: dtpgram_blg