В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман. Об этом сообщили в МЧС республики.
Инцидент произошел утром 8 января в Лидском районе вблизи деревни Тосино. В результате падения плиты неэксплуатируемого моста пострадали два человека, которые проводили демонтаж конструкции. Также в воде оказался экскаватор с машинистом.
Прибывшие на место спасатели транспортировали двух пострадавших и рабочего из экскаватора. Их отправили в госпиталь. Причины инцидента уточняются.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссию ожидает непростой год.
Видео: МЧС Беларуси
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