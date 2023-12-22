Пострадали два человека, которые проводили демонтаж конструкции, и водитель экскаватора.

В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман. Об этом сообщили в МЧС республики.

Инцидент произошел утром 8 января в Лидском районе вблизи деревни Тосино. В результате падения плиты неэксплуатируемого моста пострадали два человека, которые проводили демонтаж конструкции. Также в воде оказался экскаватор с машинистом.

Прибывшие на место спасатели транспортировали двух пострадавших и рабочего из экскаватора. Их отправили в госпиталь. Причины инцидента уточняются.

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Видео: МЧС Беларуси