В Белом доме пока не знают, когда состоится телефонный разговор лидеров США и КНР

Ранее о такой возможности заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Белом доме пока не знают, когда состоится телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявила на брифинге глава американской администрации Карин Жан-Пьер.

Отвечая на вопрос, как скоро состоится разговор лидеров двух стран, Жан-Пьер отметила, что у нее нет свежей информации по этому вопросу. Ранее о такой возможности заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он рассказал, что договорился с главой МИД КНР Ван И о скором проведении телефонного разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Ранее мы сообщали, что Белый дом не обсуждает с Конгрессом отдельные законопроекты по помощи Украине и Израилю.

Видео: YouTube / CNBC Television