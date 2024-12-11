Александер Де Кроо считает, что давление на Россию Западу важно сохранить и после завершения украинского конфликта.

Трубопроводный природный газ, сжиженный природный газ, а также удобрения из России должны попасть в новый, 16 по счету санкционный пакет стран коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Иностранный чиновник выступил на мероприятии, организованном на полях Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе. Высокопоставленный гость указал коллегам на то, что введенные на сегодняшний день ограничения и запреты должны сохраниться в отношении Москвы в законной силе еще долгое время, вне зависимости от вопроса достижения мира в украинском конфликте.

Газ, СПГ, удобрения, а мы видим рост экспорта российских удобрений в Европу в сравнении с тем, что было до конфликта, должны быть значительной частью 16-го пакета санкций. Сейчас многие говорят так, будто мирное соглашение уже рядом, но я так не думаю. Александер де Кроо, премьер-министр Бельгии

Напомним, что еще один санкционный пакет коллективный Брюссель намерен ввести к 24 февраля 2025 года. Де Кроо уточнил, что согласно расчетам экспертов, российская экономическая система способна выдержать еще как минимум год военного конфликта. О призвал ослабить страну, чтобы киевский режим усилился на любых мирных переговорах.

Премьер де Кроо: Бельгия использует 200 миллионов евро активов России для помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / DD Cyprus1Click