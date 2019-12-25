В Башкирии следователи расследуют смерть 19-летнего парня и 14-летней школьницы. которых обнаружили в квартире

Парень был мертв, девушка без сознания. Она умерла в больнице.

В одной из квартир города Бирска нашли парня без признаков жизни и девушку без сознания.

Следственные органы СКР по Башкирии сообщают, что в городе Бирске 1 февраля в квартире жилого дома обнаружили тело 19-летнего парня, без видимых признаков насильственной смерти. В квартире также была найдена 14-летняя девушка без сознания, которая позже скончалась в больнице.

В ходе расследования уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" выясняются все причины и обстоятельства гибели двух молодых людей.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и проверки исправности отопительного оборудования квартиры, допрашивается хозяин квартиры и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. СУ СК РФ по РБ

Сегодня ранее: В Москве задержали угонщика каршеринга, который протаранил здание МВД на Петровке (видео)

Фото: pixabay.com